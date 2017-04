Monte Carlo : Goffin en demi-finales

La partie avait bien commencé pour le numéro un belge, qui s'était adjugé le 1er set 6-2. Djokovic enlevait ensuite le 2e set et s'isola à 4-2 dans la dernière manche. Goffin remontait alors son adversaire pour aller mener 6-5 et s'offrir ses deux premières balles de match. Il eut finalement besoin de quatre balles de match pour vaincre l'ancien numéro un mondial au bout de 2 heures et 37 minutes.

C'est la première fois en six confrontations que David Goffin, 26 ans, parvient à battre Novak Djokovic, 29 ans. Leur unique précédent duel sur terre battue avait eu lieu en 2013 à Roland Garros, où Goffin s'était incliné 7-6 (7/5), 6-4, 7-5.

David Goffin se retrouve pour la première fois dans le dernier carré à Monte Carlo, son premier tournoi sur terre battue de la saison. Il va disputer sa 3e demi-finale de Masters 1000 après Indian Wells et Miami l'année dernière.

En demi-finales, Goffin affrontera le vainqueur du quart entre l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 7/N.4) et l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 41), qui a lieu vendredi en début de soirée.

L'autre demi-finale opposera le Français Lucas Pouille (ATP 17/N.11) à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 24/N.15).