Mertens et Flipkens battues en double, la Belgique est éliminée par la France

La Belgique a été battue 3-2 par la France au 1er tour du groupe mondial I de la Fed Cup de tennis, dimanche à La-Roche-sur-Yon, dans l'ouest de la France. La décision est tombée au terme du 5e et dernier match, le double, qui a vu la paire française composée de Kristina Mladenovic et Amandine Hesse s'imposer 6-4, 2-6 et 6-2 face au duo belge composé d'Elise Mertens et Kirsten Flipkens, sur la surface dure du Vendéspace. La rencontre a duré 2 heures et 2 minutes.