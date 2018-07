Le top 10 de l'ATP reste inchangé

Quelques petites modifications sont intervenues dans le top 20 avec la perte de deux places du Britannique Kyle Edmund, désormais 18e, ce qui profite à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (16e) et à l'Australien Nick Kyrgios (17e). A noter aussi que l'Américain Jack Sock (14e) a dépassé l'Italien Fabio Fognini (15e).

L'Américain John Isner, lauréat dimanche à Atlanta, reste 9e. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a profité de son sacre à Hambourg pour grimper à la 35e place (+46) et ainsi occuper le meilleur ranking de sa carrière. Même belle opération pour l'Italien Matteo Berrettini, désormais 54e (+30), après son titre à Gstaad.

Du côté belge, Ruben Bemelmans gagne une place pour se retrouver 132e et Arthur De Greef, 3e Belge dans la hiérarchie, a également enregistré un gain de 6 places. Il pointe en 248e position. Steve Darcis, blessé au coude, est 300e. Suivent ensuite Kimmer Coppejans (ATP 302, +8), Christopher Heyman (ATP 311, -4), Julien Cagnina (ATP 317, -2) et Yannick Mertens (ATP 349, +1). Joris De Loore, quart de finaliste à Grandby la semaine dernière, a gagné 55 places et est désormais 377e.