Le fils de Björn Borg dans les pas de son père ?

Leo Borg s'est imposé en deux sets, 6-4, 6-4, contre son compatriote Ross Weibull dimanche et remporte ainsi le tournoi junior pour la deuxième année consécutive.

Jusqu'à présent cette saison, Borg a remporté le tournoi junior Salk Open et a été finaliste du championnat suédois indoor et du tournoi junior de Bastad.

"Clairement, Leo est quelqu'un en qui on croit et on va travailler dur pour qu'il puisse encore progresser", a déclaré son entraîneur Rickard Billing. "On prend les choses au jour le jour."

Avec sa silhouette longiligne, ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus, la ressemblance entre Leo Borg et son père est saisissante.

Björn Borg, N.1 mondial pendant 109 semaines consécutives entre 1979 et 1981, a remporté onze tournois du Grand Chelem, dont cinq Wimbledon.