La finale de la Coupe Davis entre la France et la Belgique se jouera à Lille

"La rencontre se déroulera en configuration Aréna Tennis (27 000 places) avec le toit fermé", a précisé la FFT.

La FFT a étudié plusieurs possibilités, notamment celle de l'U Arena de Nanterre. "Le choix s'est finalement porté sur le stade Pierre-Mauroy, que les Bleus, ainsi que les équipes techniques de la FFT, connaissent désormais parfaitement", a expliqué la fédération. C'est déjà là que la France a joué sa demi-finale contre la Serbie (3-1). Le stade avait aussi accueilli la finale de l'édition 2014, remportée par la Suisse aux dépens de la France (3-1).

"Le stade Pierre-Mauroy est une enceinte sportive exceptionnelle qui détient le record d'affluence pour une finale de Coupe Davis. Et n'en doutons pas: il sera plein à craquer pour recevoir la Belgique et se transformer une nouvelle fois en chaudron!", a déclaré le président de la FFT Bernard Giudicelli. "Nous voulons que cette finale soit un magnifique rendez-vous populaire, une grande fête du tennis comme l'a été la rencontre face à la Serbie ce week-end qui a vu le record absolu d'affluence lors d'une demi-finale être battu, avec plus de 47 000 spectateurs sur trois jours."

La Belgique s'est qualifiée pour une deuxième finale en trois en battant l'Australie 3-2. En 2015, les Belges s'étaient inclinés 3-1 contre la Grande-Bretagne au Flanders Expo de Gand.