L'inoubliable match Borg-McEnroe lance le festival de Toronto

Projeté en ouverture du plus important festival en Amérique du Nord, le film "Borg/McEnroe" du réalisateur danois Janus Metz Pedersen décrypte des individualités avec une personnalité à leur opposé comme il en existe dans tous les domaines.

Illustré par la rivalité sur les courts de deux joueurs talentueux --introverti pour l'un, démonstratif pour l'autre--, le film "est un thriller psychologique sur la façon dont deux individus se dépassent pour réussir quelque chose d'extraordinaire", a expliqué le réalisateur.

La finale de Wimbledon en 1980 est entrée dans la légende à la fois par son intensité et ses multiples retournements et un quatrième set arraché par le bouillant John McEnroe au terme d'un très long jeu décisif. Sifflé par la foule londonienne à son arrivée sur le court, l'Américain s'inclinera en cinq sets face au placide Suédois, interprété par l'acteur islandais Sverrir Gudnason ("Wallander", "Waltz for Monica").

L'Américain Shia LaBeouf ("Fury", "Nymphomaniac") se glisse dans la peau de John McEnroe. L'acteur qui s'est fracturé le pied en apprenant à jouer au tennis pour le rôle, estime que McEnroe a longtemps été incompris tout en assurant que sur un court le joueur était "un clown et un casse-pieds colérique".

Le choix de ce film a beaucoup déplu au producteur et documentariste britannique Adam Benzine.