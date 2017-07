"Je ne sais pas si je dois dire que je suis soulagée", a-t-elle raconté à nos confrères de la presse allemande, "mais je suis en tout cas très heureuse. Ce fut une sacrée bagarre contre Kirsten. Nous sommes amies, j'apprécie son jeu, mais cela n'a pas empêché qu'au début, je ne trouvais pas de solution. Je savais ce qui m'attendait, mais Kirsten m'en a fait voir de toutes les couleurs avec ses amorties. Je l'ai d'ailleurs félicitée à la fin du match. Je n'avais pas d'autre choix que de m'accrocher. Je ne sentais pas bien mes coups et je n'étais pas dans le rythme. Cela dit, c'est justement en m'accrochant que je suis parvenue à hausser mon niveau et à la fin, j'ai nettement mieux joué."

Angelique Kerber peut donc continuer son parcours sur le gazon du All England Club et conserve une chance de repartir avec le trophée. Ce samedi, la gauchère de Brême rencontrera l'Américaine Shelby Rogers (WTA 70), une autre adversaire à sa portée. Malgré son statut et sa place de finaliste l'an dernier, elle ne se considère pas parmi les candidates au titre.

"Si je suis favorite ? Toutes les autres joueuses sont favorites sauf moi", a-t-elle conclu.