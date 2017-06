Kirsten Flipkens se hisse en finale du double à Rosmalen

Le duo belgo-slovaque a pris la mesure en deux sets - 7-6 (7/5), 6-2 - de la paire troisième tête de série formée par la Suissesse Xenia Knoll et l'Américaine Coco Vandeweghe. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

En finale, Flipkens et Cibulkova seront opoosées aux Néerlandaises Kiki Bertens et Demi Schuurs, deuxièmes têtes de série, qui ont battu 7-6 (10/8) et 6-4 les jumelles ukrainiennes Lyudmyla et Nadiia Kichenok. Flipkens visera un deuxième titre WTA en double après le tournoi de Séoul en 2016, aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson. En simple, Flipkens (WTA 75) avait été éliminée au deuxième tour par l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 49) 3-6, 6-1 et 6-2.