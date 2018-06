Kirsten Flipkens s'incline en finale sur le gazon de Rosmalen

Le premier set, qui a vu les deux joueuses perdre deux fois leur service, s'est finalement joué au tie-break. La petite Campinoise de 1m65 a alors disputé le jeu décisif parfait, s'imposant 7-0 et prenant les devants dans cette finale. Toujours aussi à l'aise sur gazon, grâce notamment à son slice et ses grandes qualités à la volée, Flipkens, qui a servi pour le titre à 4-5, a concédé la deuxième manche (7-5) à son adversaire, 25 ans et 1m63. Peut-être un peu fatiguée physiquement après avoir disputé trois rencontres vendredi, dont une en double, et deux samedi, dont la finale du double où elle a dû abandonner, Flipkens a perdu les trois premiers jeux du troisième set. Elle s'est finalement inclinée 6-1 dans l'ultime manche. Pour arriver en finale, Flipkens a successivement battu la Russe Anna Kalinskaya (WTA 142), la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 21/N.3), la Belarusse Aryna Sabalenka (WTA 416/N.8) et la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 81). C'était la quatrième finale de la Limbourgeoise sur le circuit WTA. Lauréate sur la moquette de Québec en 2012, elle avait ensuite échoué à deux reprises, déjà à Rosmalen en 2013, battue par la Roumaine Simona Halep actuelle N.1 mondiale, et à Monterrey en 2016. Samedi, Kirsten Flipkens, associée à la Néerlandaise Kiki Bertens, a dû abandonner en finale du double contre un autre duo belgo-néerlandais, formé d'Elise Mertens et Demi Schuurs. Plus tôt dans la journée, la Belge avait dû batailler pour venir à bout de Kuzmova après trois sets serrés et 2h20 de jeu.