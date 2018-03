Juan Martin del Potro dépasse Kevin Anderson derrière David Goffin

Depuis David Goffin a renoncé à Marseille et Indian Wells. Il pourrait remonter sur le court du côté de Miami à la mi-mars, mais n'affrontera pas les Américains en Coupe Davis à Nashville du 6 au 8 avril.

L'Argentin Juan Martin del Potro, sacré à Acapulco, double en effet sa victime sud-africaine en finale Kevin Anderson, battu 6-4, 6-4, pour atteindre le 8e rang.

Autre vainqueur du week-end, l'Espagnol Roberto Bautista, titré à Dubaï, réalise la meilleure progression du top 20 et gagne 7 places pour occuper le 16e rang, tandis que le Français Lucas Pouille, 24 ans, battu 6-3, 6-4, en finale, grimpe à la 12e place, entre le Suisse Stan Wawrinka et le Serbe Novak Djokovic, son meilleur classement en carrière.

Le Suisse Roger Federer est toujours premier avec 10.060 points devant l'Espagnol Rafael Nadal (9460) et le Croate Marin Cilic (4.870), tandis que l'ancien numéro un Andy Murray, absent depuis Wimbledon'2017 en raison d'une blessure à une hanche et désormais 29e, n'est même plus le N.1 britannique.

L'Ecossais est en effet détrôné par Kyle Edmund, 24e, récent demi-finaliste à l'Open d'Australie.

Il faut par ailleurs descendre jusqu'à la 113e place du classement pour repérer un autre Belge que Goffin, en l'occurrence Ruben Bemelmans. Steve Darcis est lui 139e.