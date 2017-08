"Jouer jusqu'à 40 ans ? On peut l'imaginer, si la santé le permet"

Roger Federer a fêté le 8 août ses 36 ans, mais il a toujours l'allure d'un jeune premier. Le Suisse semble même plus fort que jamais, après avoir emporté la planète tennis dans un tourbillon depuis son retour à la compétition à Melbourne, le 16 janvier 2017. Le recordman du nombre de titres du Grand Chelem a épaté son monde - ainsi que lui-même - avec ses victoires à l'Australian Open, Wimbledon, Indian Wells et Miami. Et il peut même briguer un retour à la première place du classement ATP à l'US Open, où il sera l'un des grands favoris. Entretien.

