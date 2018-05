John McEnroe surpris "si Goffin dépassait le stade des quarts de finale"

"Goffin est un joueur extraordinaire pour sa taille", a confié John McEnreo. "Il a énormément de talent et il est sans doute l'un des joueurs qui a la frappe de balle la plus pure du circuit. Il sait clairement ce qu'il fait sur un court, quelle que soit la surface. Il est plus intelligent et plus rapide que de nombreux joueurs, mais il lui manque cette puissance pour terrasser les meilleurs. Les géants du circuit, genre Del Potro ou Isner peuvent le balayer du court avec leurs lourdes frappes. Et puis il y a Rafa ou Djokovic qui peut le fatiguer et l'écoeurer".

Roland Garros s'est toujours refusé à John McEnroe, malgré une accession en finale en 1984, où il a mené deux sets à rien contre son grand rival Ivan Lendl. Le meilleur résultat de David Goffin à Paris est pour l'instant un quart de finale, en 2016. Que pense l'ancien N.1 mondial des chances du Liégeois cette année ?

"Je ne connais pas son tirage par coeur, mais je pense que Novak est justement dans son quart de tableau ici et il y a d'autres joueurs en embuscade", a poursuivi l'Américain. "Je pense qu'il peut arriver jusqu'en quart de finale, mais cela me surprendrait s'il dépassait le stade des quarts de finale. Maintenant, vu ce qu'il lui est arrivé ici l'an dernier, puis sa blessure à Rotterdam, j'espère qu'il se distinguera ici, car il a clairement sa place dans le Top 10".