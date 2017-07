Johanna Konta, 1e demi-finaliste britannique depuis 39 ans, Halep rate encore la 1e place

Konta est devenue la première Britannique à atteindre les demi-finales depuis Virginia Wade en 1978, grâce à son succès en trois sets 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4) en 2h38 sous le toit du court central. La native de Sydney, il y a 26 ans, rencontrera l'Américaine VenusWilliams (37 ans), quintuple lauréate sur le gazon londonien (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) pour une place en finale. Wade est la dernière finaliste (et lauréate) britannique. Elle s'était imposée en 1977, il y a tout juste 40 ans. Halep a laissé passer, pour la troisième fois de l'année, l'occasion de s'assurer de la première place de la WTA. Et le scénario des deux premières rencontres s'est répété. En finale de Roland Garros, Halep a mené 6-4 face à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 47) avant de céder les deux suivants: 4-6 et 3-6. En quarts de finale à Eastbourne, contre la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 6), elle avait engrangé le premier set 7-5 et perdu les deux autres: 4-6 et 1-6.

Simple dames (quarts de finale)/résultats du mardi 11/07 Garbiñe Muguruza (Esp/N.14) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/N.7) 6-3, 6-4 Magdaléna Rybáriková (Svq) bat Coco Vandeweghe (USA/N.24) 6-3, 6-3 VenusWilliams (USA/N.10) bat Jelena Ostapenko (Let/N.13) 6-3, 7-5 Johanna Konta (G-B/N.6) bat Simona Halep (Rou/N.2) 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4