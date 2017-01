Johan Van Herck pense que la surface de Francfort peut convenir à la Belgique

"Les Allemands ont eu de bons résultats à l'Open d'Australie et alignent la meilleure équipe possible", dit le capitaine belge. "Nous avons cependant des choses à faire valoir également et nous allons tout faire pour faire changer cela car tous nos joueurs sont fit."

L'équipe belge a découvert la surface de la Fraport Arena, où l'Allemagne a déjà joué deux fois (victoire contre l'Espagne en 2014 et défaite contre la France en 2015). "C'est une surface pas trop rapide qui laisse des possibilités à tous les styles de jeu", dit-il.

Concernant la composition de son équipe, Van Herck se laisse jusqu'à mercredi soir pour décider. Pour ce qui est des Allemands, il ne pense pas que les frères Zverev seront alignés en double. "Sauf s'ils veulent plier le match dès samedi", dit-il. "Alexander va jouer en simple, c'est sûr. Pour le deuxième joueur, on verra si Kohlmann opte pour Mischa ou pour Kohlschreiber."