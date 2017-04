Johan Van Herck, à propos de Belgique-Italie: "Nous aurons une véritable équipe en face de nous" (VIDEO)

Si on se montre confiant dans le camp belge, on dit respecter l'Italie, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en sortanr au 1er tour l'Argentine, tenante du titre, à Buenos Aires. La Belgique avait pour sa part décroché son billet pour les quarts en allant s'imposer 1-4 à Francfort face à l'Allemagne.

"A la différence de l'Allemagne, où on n'avait pas à affaire une vraie équipe, ce week-end, nous aurons une véritable équipe de Coupe Davis en face de nous", a déclaré le capitaine belge Johan Van Herck mardi en conféfence de presse. "L'Italie a de très bons joueurs, qui se donnent à fond, et que la Coupe Davis peut transcender. Chaque match sera compliqué mais j'ai confiance en mon équipe, nous allons nous donner à 100 %". Côté italien, un doute plane sur la participation du numéro un transalpin Fabio Fognini (ATP 28), qui a atteint la semaine dernière les demi-finales du Masters 1000 de Miami. A son retour de Floride, il a mis le cap sur l'Italie pour être auprès de sa compagne Flavia Pennetta, qui est enceinte. Fognini se plaint en outre du poignet, du coude et du talon. Pour pallier un éventuel forfait de Fognini, le sélectionneur italien Corrado Barazzutti a fait appel à un 5e joueur, Alessandro Giannessi (ATP 122), qui a déjà rejoint le Spiroudôme. "On a lu et entendu beaucoup de choses sur Fognini, mais je considère qu'il est toujours dans l'équipe. De toute manière, nous ne devons pas regarder qui est en face mais nous concentrer sur nous à 100 %", dit Johan Van Herck. La Belgique sera au complet. Après avoir fait l'impasse sur le 1er tour en Allemagne, David Goffin (ATP 14) a retrouvé l'équipe belge, qui comprend aussi Steve Darcis (ATP 53), Ruben Bemelmans (ATP 137) et Joris De Loore (ATP 199). Le vainqueur de Belgique - Italie affrontera en demi-finales (du 15 au 17 septembre) le vainqueur de la rencontre Australie - Etats-Unis, qui aura lieu ce week-end sur surface dure à Brisbane.