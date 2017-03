Indian Wells - Goffin en 8e de finale: "Je prends match après match"

En huitièmes de finale, David Goffin sera opposé à l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 30), 27e tête de série, qui a battu l'Italien Fabio Fognini (ATP 43), 6-1 6-4.

Le Liégeois, qui avait atteint l'an dernier les demi-finales au Indian Wells Tennis Garden, n'a encore jamais affronté Cuevas dans le cadre d'un tournoi ATP. Né en Argentine, ce dernier s'est rendu en Californie juste après avoir remporté, pour la troisième fois en trois ans, le tournoi ATP 250 de Sao Paulo, une épreuve sur terre battue.

S'il bat Cuevas, Goffin rencontrera en quarts le vainqueur du match entre le qualifié serbe Dusan Lajovic (ATP 106) et l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 23). Sur papier, le numéro un belge a donc une belle opportunité d'atteindre le dernier carré pour la deuxième année de suite. Il faut dire que sa partie de tableau s'est dégagée, avec les éliminations précoces de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 8) et Andy Murray (ATP 1).

"Je veux aller loin dans le tournoi. C'est un grand tournoi, un Masters 1000, un des objectifs de la saison", déclare David Goffin. "J'avais bien joué l'année dernière et je continue de jouer un bon tennis. Je prends match après match et on verra. J'ai déjà gagné deux matches et j'essaie de continuer à jouer mon meilleur tennis".