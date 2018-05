"Il n'est pas nécessaire d'être fou pour jouer avec passion"

Il s'est encore allongé, les mains devant les yeux, avant de relever les bras, de les tendre vers le ciel, fou de joie. Le bonheur de Rafael Nadal après un nouveau succès à Roland Garros est une image récurrente. Pourtant, c'est différent, cette fois-là. Jamais il n'a été aussi ému en se dirigeant, le t-shirt sali par la poussière, vers son adversaire, Stan Wawrinka, avant de faire son discours. Une dixième déclaration d'amour fou à Paris et au Court Philippe Chatrier. "Ce que je vis ici, les nerfs, l'adrénaline, est indescriptible." Ensuite, on a déployé dans le stade une banderole frappée du chiffre dix et diffusé un film des dix balles de match gagnées par Nadal.

