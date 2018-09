Goffin sortira à nouveau du Top 10 après l'US Open

David Goffin (ATP 10) ne figurera à nouveau plus dans le Top 10 du classement ATP, lundi prochain, au lendemain de l'US Open. Et ce malgré une nouvelle présence en huitième de finale à New York, où il s'est incliné 7-6 (8/6), 6-2 et 6-4, lundi soir, contre le Croate Marin Cilic (ATP 7), vainqueur du tournoi en 2014, au terme d'un match très décousu et marqué par la réapparition de douleurs au bras droit.