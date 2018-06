Goffin reste 9e et Elise Mertens gagne une place

L'Espagnol, Rafael Nadal, vainqueur pour la onzième fois à Paris, reste logiquement au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis masculin.

Contraint à l'abandon au troisième tour l'an dernier à Paris, après s'être pris les pieds dans la bâche du Court Suzanne Lenglen, Goffin, 27 ans, a ajouté 90 points à son compteur en atteignant cette année les huitièmes de finale, où il a été éliminé par l'Italien Marco Cecchinato. Ce dernier, surprise du tournoi, bondit de 45 places grâce à son parcours jusqu'en demi-finale et est désormais 27e.

Derrière le trio de tête, inchangé, formé par Nadal, le Suisse Roger Federer et l'Allemand Alexander Zverev, on retrouve Juan Martin del Potro, éliminé par Nadal en demi-finale. L'Argentin gagne deux places et pointe en quatrième position, égalant le meilleur classement de sa carrière. Le finaliste autrichien Dominic Thiem grappille lui une position et est septième.

Eliminé au 2e tour de Roland-Garros après avoir été repêché en tant que 'lucky loser', Ruben Bemelmans est le deuxième Belge au classement. Il remonte du 110e au 103e rang. Steve Darcis, qui ne jouera plus cette saison en raison d'une blessure au coude, est 241e. Arthur De Greef, 284e, recule de 35 places alors que Christopher Heyman (292e) en gagne cinq, ce qui lui permet de dépasser Julien Cagnina (294e).

Elise Mertens atteint son meilleur classement WTA: 15e

Elise Mertens a gagné une place et est désormais 15e du classement mondial du tennis féminin, publié lundi par la WTA. C'est le meilleur classement de la Limbourgeoise, éliminée en huitième de finale de Roland-Garros par la future lauréate, la Roumaine Simona Halep, qui conforte sa première place.

Halep creuse l'écart sur la Danoise Caroline Wozniacki, éliminée en huitième de finale, et sur l'Espagnole Garbine Muguruza. La Roumaine, qui a remporté son premier Grand Chelem, possède désormais 1.225 points d'avance sur Wozniacki.

L'Américaine Sloane Stephens, finaliste Porte d'Auteuil, grimpe de la dixième à la quatrième place, son meilleur classement. Sa compatriote Madison Keys, qu'elle a éliminée en demi-finale, gagne trois positions et revient dans le top-10 (10e).

Malgré son forfait en huitième de finale contre Maria Sharapova, Serena Williams bondit de 268 places. L'Américaine est désormais 183e. En 2017, la lauréate de 23 tournois du Grand Chelem était absente à Paris en raison de sa grossesse. La Lettone Jelena Ostapenko, éliminée au 1er tour alors qu'elle défendait son titre, recule de sept places et est 12e.

Alison Van Uytvanck passe de la 46e à la 47e place. Kirsten Flipkens grimpe du 65e au 60e rang. Van Uytvanck et Flipkens ont été éliminée au deuxième tour à Paris. Éliminée au premier tour, Yanina Wickmayer réintègre le top-100 (98e, +7).