Goffin reste 13e au classement mondial

Le Liégeois de 26 ans a conservé sa position malgré une élimination au 2e tour à Montréal la semaine dernière, battu par le Sud-Coréen Hyeon Chung. En 2016, il avait atteint le 3e tour.

Goffin disputera cette semaine le Masters 1.000 de Cincinnati, où il a hérité au premier tour de l'Australien Nick Kyrgios (ATP 23).

Steve Darcis et Ruben Bemelmans, les deux autres représentants de la Belgique dans le top 100, ont chacun perdu du terrain. Darcis est désormais 64e (-4) et Bemelmans 100e (-3).

Si le haut du classement reste inchangé, toujours emmené par l'Écossais Andy Murray, suivi de l'Espagnol Rafael Nadal et du Suisse Roger Federer, il pourrait être chamboulé au terme du tournoi de Cincinnati. En effet, et Nadal et Federer peuvent revendiquer à la place de N.1 la semaine prochaine. A noter que Murray est forfait dans l'Ohio alors que le Suisse Stan Wawrinka (4e) et le Serbe Novak Djokovic (5e) ont stoppé leur saison.

Plus bas dans le classement, le Néerlandais a fait un bon de 17 places grâce à sa demie à Montréal et pointe désormais à la 35e place. Le Canadien Denis Shapovalov, 18 ans et tombeur de Nadal devant son public, a bondi de 76 places pour parvenir au 67e rang mondial.