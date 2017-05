Goffin renverse la vapeur et se qualifie pour le 2e tour à Rome

Le Liégeois, 26 ans, neuvième tête de série, s'est imposé en trois sets contre le Brésilien Thomaz Bellucci (ATP 59), 'lucky loser' des qualifications: 6-7 (5/7), 6-3 et 6-4 après 2 heures et 32 minutes. C'était la cinquième confrontation entre Goffin et Bellucci. Le Belge mène 3-2 dans les confrontations entre les deux joueurs.

Au deuxième tour, Goffin affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 35). L'Espagnol a battu l'Américain Donald Young (ATP 46) sur un double 6-3. Goffin est mené 3-2 dans ses duels avec Verdasco, victorieux du dernier match entre les deux joueurs, en début d'année à Doha, 6-1, 7-5 (8/6).