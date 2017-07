Goffin conserve sa 13e place et Mertens entre dans le top 50

Le Liégeois de 26 ans qui avait été longtemps absent après sa lourde chute à Roland Garros, est en effet toujours 13e au nouveau classement publié lundi. Steve Darcis et Ruben Bemelmans, les deux autres membres belges du club des cent, perdent en revanche des places. Darcis est 55e (-3) et Bemelmans 98e (-5). Plus bas les autres Belges progressent, en particulier Arthur De Greef (114e, +2), Joris De Loore (197e, +2), Kimmer Coppejans (268e, +3) et Yannick Mertens (286e, +2).

Le Suisse Stan Wawrinka (4e), sans jouer, devance désormais le Serbe Novak Djokovic (5e), alors que le jeune prodige allemand Alexander Zverev, 20 ans, se hisse à la 8e place (+3), le meilleur rang de sa carrière.

L'Américain John Isner, vainqueur pour la 4e fois à Atlanta dimanche, est 18e (+2), alors que l'Italien Fabio Fognini, titré à Gstaad, bondit quant à lui au 25e rang (+6).

Mais la plus forte progression est à mettre au profit de l'Argentin Leonardo Mayer (49e, +89), vainqueur à Hambourg au détriment de l'Allemand Florian Mayer, qui lui aussi en profite pour s'élever au classement (59e, +42).

A noter enfin la chute de six places du Français Gaël Monfils, qui sort du top-20 (22e), tandis que le Luxembourgeois Gilles Müller, finaliste malheureux à Atlanta, obtient à 34 ans son meilleur classement à ce jour, 21e (+1).

Elise Mertens pour la première fois dans le top-50

Elise Mertens a atteint le dernier carré du tournoi WTA de Bastad, où elle a été battue en trois sets, 5-7, 6-4, 2-6, par la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 6), tête de série numéro un, la semaine passée sur la terre battue suédoise. Grâce à cela, la Belge est classée 47e , c'est le meilleur classement jamais atteint par la Louvaniste de 21 ans, qui accède pour la première fois au top-50.

Kirsten Flipkens, la numéro deux belge, est 84e (+1).

Alison Van Uytvanck (104e, -2) recule légèrement, contrairement à Maryna Zanevska (126e, +2) et Yanina Wickmayer (127e, +2).

Le top-20 est quasiment inchangé, avec un trio de tête toujours composé de la Tchèque Karolina Pliskova, de la Roumaine Simona Halep et de l'Allemande Angelique Kerber.

La Chinoise Shuai Peng, sacrée dimanche à Nanchang, progresse de 9 places (23e) et se rapproche du top-20, tandis que la Tchèque Keterina Siniakova, titrée à Bastad, bondit de 17 places (39e).

A 31 ans, Peng, a remporté le deuxième tournoi de sa carrière, tout comme Siniakova, qui n'a elle en revanche que 21 ans.

La plus grande progression dans le top-100 est signée par la Japonaise Nao Hibino. La finaliste de Nanchang, 72e, a en effet gagné vingt places.