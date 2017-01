Goffin a souffert contre Opelka : "Il n'y a que la victoire qui compte"

David Goffin n'avait encore jamais rencontré Reilly Opelka, qui disputait son tout premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne. Et il a été servi face à l'Américain, vainqueur de Wimbledon junior en 2015, qui lui a régulièrement claqué des premières balles à 225 km/h. Il dut même sauver, à 3-2 contre lui dans le cinquième set, deux balles de break qui auraient pu lui coûter l'élimination.

"Je m'attendais à un match pareil. Maintenant, vu qu'il est jeune, je pensais qu'il serait plus maladroit et qu'il aurait plus de baisses de régime", expliqua-t-il. "Mais il a vraiment très bien servi. Avec la chaleur, les balles volaient plus et par moments, c'était intouchable. J'aurais pu perdre, mais j'ai aussi eu une balle de break au deuxième set sur laquelle il me fait une superbe volée, et une autre dans le quatrième, où il me met un coup droit sur la ligne. Cela aurait donc aussi pu se dérouler plus facilement. Il fallait rester calme et solide. Dans des matches comme ça, où il n'y a pas de rythme, il n'y a que la victoire qui compte."

Jeudi, au deuxième tour, c'est Radek Stepanek (ATP 102), qu'il retrouvera de l'autre côté du filet. Le Tchèque, qui fut 8e à l'ATP en 2006, est toujours là à 38 ans, après s'être extirpé des qualifications. David Goffin s'en méfiera donc. Une chose est en tout cas sûre, cela devrait aller moins vite.

Radek Stepanek au deuxième tour

Goffin affrontera le Tchèque Radek Stepanek (ATP 102), 38 ans, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Ce sera le deuxième duel entre Goffin et l'expérimenté tchèque. En 2012, ils s'étaient rencontrés au premier tour de Roland Garros. Goffin l'avait emporté en cinq sets (6-2, 4-6, 2-6, 6-4 et 6-2).

Stepanek est sorti des qualifications à Melbourne. Mardi, il a pris la mesure du Russe Dmitry Tursunov (ATP 408) en trois sets 6-2, 7-6 (7/1) et 6-3.