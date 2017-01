Flipkens battue mais contente: "Konta ne m'a pas balayée"

Kirsten Flipkens (WTA 70) n'a pas réussi à forger l'exploit mardi au premier tour de l'Open d'Australie, contre la Britannique Johanna Konta (WTA 9). Dans la Margaret Court Arena, la petite Campinoise, 31 ans, s'est inclinée 7-5 et 6-2 contre la demi-finaliste de l'an dernier, non sans avoir réussi à la faire sérieusement douter dans le premier set. "Je suis parvenue à lui mener la vie dure et je suis contente de mon match", a-t-elle confié.