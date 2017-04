Fed Cup: la Belgique en Russie sans Flipkens et Wickmayer, Elise Mertens emmène la sélection

C'est qu'a indiqué la Tennis Vlaanderen mercredi. C'est donc sans Kirsten Flipkens (WTA 90) et Yanina Wickmayer (WTA 73) que l'équipe belge tentera de se hisser dans le Groupe mondial I.

"Je suis super contente de pouvoir compter sur une équipe hyper motivée et fière de défendre les couleurs de notre pays lors de notre rencontre face à La Russie", déclare la capitaine belge Dominique Monami. "Nous allons tout faire pour remporter cette rencontre et cette équipe est capable de faire des exploits. Je reste malgré tout déçue de la non participation de Yanina et Kirsten mais respecte leur choix". La Belgique a gagné le droit de disputer le barrage pour la promotion au sein du Groupe mondial I en s'imposant 1-3 en Roumanie en février au 1er tour du Groupe mondial II. La Russie avait pour sa part battu Taiwan 4-1. La Belgique n'a plus fait partie du Groupe mondial I, composé des huit meilleures nations, depuis 2012. La Belgique évoluait en outre depuis 2014 en zone européenne, remontant dans le groupe mondial II l'an dernier grâce à une victoire en Serbie (2-3) le 17 avril 2016. Les autres rencontres de barrage pour (re)monter dans le groupe mondial I opposeront l'Allemagne à l'Ukraine, la France à l'Espagne et la Slovaquie aux Pays-Bas. Les demi-finales de la Fed Cup opposeront elles les Etats-Unis à la Tchéquie, tenante du titre, et le Belarus à la Suisse.