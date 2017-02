Fed Cup: La Belgique, 12e au classement mondial, gagne deux places

Les Belges de Dominique Monami, avec des victoires de Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer et Elise Mertens se sont imposées en Roumanie (1-3) au premier tour du groupe mondial II et joueront un barrage les 22 et 23 avril prochain pour remonter dans le groupe mondial I.

L'adversaire des Belges sera connu mardi à l'issue du tirage au sort à Londres (12h00). La Belgique n'est pas tête de série et rencontrera soit la France, 2e mondiale, la Russie, 3e sur le podium avec le gain d'une place, l'Allemagne, 6e (-3) ou les Pays-Bas, 8e mondiale (-3).

La Belgique jouera à domicile si elle hérite des Pays-Bas. Elle évoluera en déplacement si elle tombe sur la France ou la Russie. Le lieu de la confrontation éventuelle face à l'Allemagne sera tirée au sort.

Les demi-finales de la Fed Cup opposeront les Etats-Unis (ITF 7/+3) à la Tchéquie, tenante du titre et toujours première nation mondiale, d'une part, la Biélorussie, 5e mondiale, à la Suisse, 4e mondiale, qui ont tous deux gagnés trois places au ranking de l'ITF.