Fed Cup: Elise Mertens face à Pauline Parmentier en ouverture de France - Belgique

Les trois autres matches auront lieu dimanche à partir de 13h00. La journée commencera par le duel des numéro 1 entre Kristina Mladenovic et Elise Mertens, qui sera suivi du match entre Pauline Parmentier et Kirsten Flipkens.

Enfin, le double opposera Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier à Ysaline Bonaventure et Alison Van Uytvanck.

Pour rappel, Yanina Wickmayer (WTA 117), souhaitant retrouver son meilleur niveau, a renoncé à jouer cette rencontre. La France est, elle, privée de la numéro 1 française Caroline Garcia (WTA 7), qui n'a pas souhaité intégrer le groupe, et d'Alizé Cornet (WTA 39), écartée après l'ouverture d'une enquête pour infraction aux règles anti-dopage. Outre Mladenovic et Parmentier, l'équipe française de Yannick Noah se compose d'Amandine Hesse (WTA 228) et de la jeune Clara Burel (16 ans), finaliste de l'Open d'Australie juniors.

Le vainqueur sera opposé en demi-finales aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas, les 21 et 22 avril.

Victorieuse de la Fed Cup en 2001 et finaliste en 2006, la Belgique retrouve le groupe mondial I pour la première fois depuis 2012. Les Belges ont gagné le droit d'évoluer au sein du groupe mondial I en s'imposant 2-3 face à la Russie en barrages pour la montée en avril à Moscou.

Ce sera la cinquième confrontation entre la Belgique et la France en Fed Cup. Les Françaises ont gagné les trois premières, en 1980, 1997 et 1998. Les Belges ont remporté le dernier duel, en 2000 à Moscou. La compétition se déroulait alors selon le principe du round robin.