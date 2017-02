Fed Cup : Elise Mertens crée un nouvel exploit

Elise Mertens, 83e au classement WTA, s'est en effet imposée face à Irina-Camelia Begu 3-6, 7-5 et 7-5 au bout de 2 heures et 52 minutes. La Belgique jouera en barrage en avril pour retrouver le groupe mondial I. Dominique Monami et Ilie Nastase, les deux capitaines, avaient décidé de modifier la composition de ce troisième match que devaient initialement jouer Yanina Wickmayer et Monica Niculescu. Elise Mertens a concédé son premier jeu de service d'entrée de match face à Begu qui empochait la première manche 6-3 en 43 minutes de jeu sur une double faute de la Belge. Mertens prenait par contre le service de son adversaire en ouverture du second set, mais la Roumanie réagissait de suite (1-1). La partie s'était équilibrée jusqu'au moment où Elise Mertens surprenait une seconde fois Begu sur son service pour mener 6-5 et servir pour le gain de la seconde manche (7-5 en 57 minutes). La troisième manche, décisive, débutait comme la deuxième avec un break pour Mertens qui confirmait cette fois pour mener 2-0. Begu revenait pourtant encore à 2-2. A 3-3, Elise Mertens créait encore la surprise pour mener 4-3 et confirmer ensuite (5-3). Elle pouvait servir pour le match (5-4). A 30-15, une balle sur le filet tournait à l'avantage de Begu qui égalisait à 5 partout. Ce n'était que partie remise. Elise Mertens pouvait servir une seconde fois pour le gain de la partie (6-5) et ne laissait plus passer cette fois sa chance (7-5) pour offrir la victoire aux Belges sur sa quatrième balle de match. La Belgique menait déjà 2 à 0 à l'issue de la première journée samedi. Yanina Wickmayer (WTA 60) s'était imposée au forceps au bout de 3 heures et 22 minutes de jeu face à Sorana Cirstea (WTA 62) 7-6 (7/4), 5-7 et 7-5 offrant le deuxième point aux Belges. En ouverture, Kirsten Flipkens, 74e mondiale, avait en effet réussi la belle performance de battre la 36e mondiale, Monica Niculescu, en deux sets: 6-3, 6-4. La Belgique jouera en barrage en avril pour la promotion au sein du groupe mondial I.