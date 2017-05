Elise Mertens se hisse au 2e tour à Roland Garros

Elise Mertens (WTA 60) s'est qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros, lundi, à Paris. Mertens, 21 ans, est venue à bout de l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 24 et tête de série N.24) en trois sets, 7-6 (7/4), 1-6 et 6-4, après 2 heures et 16 minutes de jeu.