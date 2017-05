Elise Mertens qualifiée pour le 3e tour

Elise Mertens s'est imposée en deux sets 6-3, 6-4 au bout d'une heure et 30 minutes de match. Au premier tour, la numéro 1 belge avait réussi l'exploit d'éliminer l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 24 et tête de série N.24) en trois sets, 7-6 (7/4), 1-6 et 6-4.

C'est à présent l'Américaine Venus Williams, 11e joueuse du monde, qui se dresse sur sa route. Venus Williams, qui va fêter ses 37 ans le 17 juin a, en effet, battu la Japonaise Kurumi Nara (WTA 90) 6-3 et 6-1 au deuxième tour. Ex-numéro 1 mondiale, Venus Williams est présente pour la 20e fois dans le tableau final du simple dames de Roland Garros. Son meilleur résultat fut une finale perdue en 2002 contre sa soeur Serena. L'an dernier, elle avait dû s'incliner en huitièmes de finale face à la Suissesse Timea Bacsinszky. Il s'agira d'un premier duel entre Elise Mertens et Venus Williams sur le circuit WTA.