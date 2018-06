Elise Mertens qualifiée en triple vitesse pour les 8es de finale à Paris

Elise Mertens, 22 ans, 16e joueur du monde, s'est imposée 6-3, 6-1 en une heure et deux minutes de jeu. Elise Mertens a réussi le break dans le 6e jeu du premier set pour boucler la première manche en 31 minutes de jeu à peine (6-3).

La Louvaniste réussissait un double break d'entrée de second set pour enfiler les jeux et mener 4 à 0 après un quart d'heure. Ce sera même 5-0 sur un nouveau service perdu de l'Australienne. Gavrilova, 24 ans, arrivera tout de même à prendre un jeu, sur le service de son adversaire qui plus est (5-1). Mertens clôturait ensuite sur un très autoritaire 6-1.

La numéro 1 belge rejoint le stade des 8es de finale à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Elle y affrontera la numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep (N.1), 26 ans, à condition que celle-ci vienne à bout de l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 107), 30 ans. La rencontre est prévue fin d'après-midi sur le court 18.

C'est la deuxième fois qu'Elise Mertens dispute les Internationaux de France, elle avait été battue en 16e de finale l'an dernier par l'Américaine Venus Williams. Elise Mertens avait rejoint les demi-finales de l'Open d'Australie en début d'année.

Belga