Elise Mertens: "J'espère encore plus qu'une demi-finale à l'avenir"

"Le meilleur moment sur le court a été les quart de finale contre Svitolina", a commencé par déclarer Mertens. "Là, j'ai joué ma meilleure rencontre. L'Open d'Australie a été une expérience fantastique dans son intégralité. J'ai commencé sans objectif clair, pour ma première participation au tableau final à Melbourne. J'avais gagné le tournoi à Hobart et j'en étais contente. Les demi-finales étaient imprévisibles. Je suis maintenant dans le top 20 mondial. Les joueuses vont m'approcher différemment en matchs. J'ai déjà remarqué que de nombreuses adversaires sont venues me féliciter. Elles vont jouer un tennis plus agressif contre moi. Je vais devoir m'en accommoder."

"Je ne veux pas exprimer d'ambitions pour l'avenir ", a poursuivi la N.1 belge. "Bien sûr, j'espère encore plus dans le futur. Je crois que j'en suis capable. Mais ce n'est pas facile, tout doit se mettre en place. Maintenant, tout va bien, mais ça peut aussi marcher un peu moins bien. A Roland Garros, je dois défendre un troisième tour, pas simple. Mais il y a d'abord la Fed Cup (10-11 février à La Roche-sur-Yon et contre la France, ndlr). Je veux me concentrer en premier lieu sur ce rendez-vous. Nous rêvons de réaliser un parcours identique à celui des hommes en Coupe Davis. Nous entretenons de très bonnes relations avec les joueurs. J'y crois vraiment."

"Ce fut une période très chargée, avec beaucoup d'attention médiatique", a conclu Mertens. "J'ai hâte d'être à la maison pour une semaine. Je voulais absolument faire la conférence de presse ici, à Bree, où je me suis toujours sentie chez moi. L'Académie Kim Clijsters m'a toujours bien accueillie. J'ai atteint le sommet un peu plus tard, une éclosion tardive, mais j'ai toujours cru en moi. J'aime toujours le jeu, je veux toujours m'améliorer. J'espère que cela apportera encore davantage de bons résultats à l'avenir", a encore confié la joueuse de 22 ans.