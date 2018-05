Elise Mertens éliminée par Simona Halep au 2e tour

Après un premier set à sens unique (6-0 en 25 minutes), Mertens a empoché son premier jeu à 2-1 dans la seconde manche. Elle s'est davantage accrochée dans le deuxième set, mais sans parvenir à empêcher Halep de filer vers le 3e tour.

Simona Halep a ainsi mis un terme à la série de 13 victoires d'affilée d'Elise Mertens, qui n'avait plus été battue depuis sa défaite contre la Britannique Johanna Konta à Miami le 25 mars. Depuis, la numéro un belge a remporté les tournois sur ocre de Lugano et de Rabat, ses 3e et 4e titres WTA.

Au lendemain de son titre acquis samedi à Rabat, qui lui a permis d'atteindre lundi le meilleur classement WTA de sa carrière (16e), Elise Mertens avait sorti Alison Van Uytvanck (WTA 48) au 1er tour du simple à Madrid dimanche.

Lundi, Mertens avait cependant renoncé à disputer le double, où elle était associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, en raison de problèmes gastriques.

Double tenante du titre à Madrid, Simona Halep a quant à elle signé mardi son 13e succès de rang sur la terre battue madrilène. Elle affrontera au 3e tour soit la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 94) soit l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 121). Ces deux dernières sont issues des qualifications.