Elise Mertens de nouveau 15e mondiale, statu quo en tête

Le gain de deux places de la numéro un belge est le seul changement dans le top 15. L'Américaine Coco Vandeweghe, 16e, et l'Australienne Ashleigh Barty, 17e, font les frais du progrès de Mertens. En haut de classement, la Roumaine Simona Halep mène toujours le bal devant la Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza. La Tchèque Petra Kvitova a conservé sa 8e place au lendemain de sa victoire à Birmingham. Finaliste malheureuse sur le gazon anglais, la Slovaque Magdalena Rybáriková reste 19e. Elise Mertens est la seule des quatre meilleures joueuses à progresser. Alison Van Uytvanck (46e, -2), Kirsten Flipkens (51e, -3) et Yanina Wickmayer (102e, -1) sont toutes en recul.