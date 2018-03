Del Potro numéro 6 mondial, David Goffin (9e) perd deux places mais reste dans le top 10

Finaliste à Indian Wells, le Suisse Roger Federer, qui perdu dimanche son premier match de l'année, conserve sa place de numéro 1 mondial devant l'Espagnol Rafael Nadal et le Croate Marin Cilic. Federer, 36 ans, avait remporté Indian Wells l'an dernier tout comme il avait triomphé ensuite au Masters 1000 de Miami, tournoi qui débute mercredi. David Goffin reste dans le top 10, même si le Liégeois inactif depuis sa balle reçue dans l'oeil à Rotterdam il y a un mois, a perdu deux rangs pour se retrouver 9e. Le numéro 1 belge reprend du service cette semaine à Miami, mais a acté son forfait pour le quarts de finale de Coupe Davis aux Etats-Unis ensuite du 6 au 8 avril. A souligner aussi le retour de Sam Querrey dans le top 20, qui passe de la 21e à la 14e place mondiale. L'Américain a atteint les quarts de finale à Indian Wells vendredi et se rapproche de son meilleur classement mondial (11e il y a trois semaines). Côté belge encore, Ruben Bemelmans, numéro 2, perd trois places pour figurer en 116e position et Steve Darcis qui soigne toujours son coude conserve sa 139e place mondiale. Avec David Goffin, ce sont les trois Belges dans le top 200.