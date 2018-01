David Goffin "très honoré et fier" de recevoir le Trophée National du Mérite Sportif

Un joueur de tennis masculin n'avait plus remporté le Trophée National du Mérite Sportif depuis 1957 avec Jacky Brichant et Philippe Washer. "Recevoir ce trophée est quelque chose à part, c'est vraiment spécial. Cela représente beaucoup pour moi", a avoué le 7e joueur mondial.

Le jury a décidé de mettre en valeur la magnifique saison du Liégeois, ponctuée par une finale au Masters de Londres après des victoires retentissantes contre Rafael Nadal et Roger Federer. Son rôle prépondérant dans le parcours de l'équipe de Coupe Davis, ses deux succès sur le circuit ATP à Shenzhen et Tokyo ainsi que son exemplarité, sur le terrain comme en dehors, ont également été soulignés. "J'ai reçu beaucoup de compliments quant à mon comportement. J'essaye, dans la vie de tous les jours, d'adopter une attitude exemplaire", a ajouté la 'Goff'.

"Cette saison 2017 a été vraiment belle. Après ma blessure à Roland-Garros, je suis revenu avec beaucoup d'envie et de fraicheur", a-t-il déclaré. "Mais la victoire contre Roger Federer restera très spéciale. Jeune, j'ai regardé de nombreux matches de lui. Pouvoir le défier était déjà très impressionnant alors le battre au Masters, cela restera un gros souvenir."

Sorti au deuxième tour du récent Open d'Australie, le Liégeois de 27 ans a ensuite évoqué son année 2018. "Je vais tout entreprendre pour faire encore mieux. Avec mon équipe, nous continuons à travailler afin d'encore progresser. J'ai beaucoup d'ambitions et je veux pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront à moi. J'espère accomplir de belles choses, aller le plus loin dans les grands rendez-vous. Une victoire en Grand Chelem? C'est un rêve pour chaque joueur de tennis. Ce serait un énorme aboutissement et on va essayer d'y parvenir."

Depuis 1933, le "Trophée National du Mérite Sportif" est une des plus hautes distinctions pour les sportifs en Belgique. Il ne peut être obtenu qu'une seule fois.

Le droitier de Rocourt disputera, avec l'équipe belge, le premier tour de la Coupe Davis ce weekend au Country Hall de Liège. Finalistes de la dernière édition, les Belges affronteront la Hongrie, de retour dans le groupe mondial pour la première fois depuis 22 ans.