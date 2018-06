David Goffin sauve quatre balles de match avant de battre Gaël Monfils en cinq sets

Vendredi, après avoir perdu le 1er set au tie-break, Goffin s'est isolé à 5-0 dans la 2e manche, qu'il gagnait finalement 6-3 en 31 minutes. Le numéro un belge menait ensuite 3-2 dans le 3e set lorsque la rencontre, disputée sur le Court Suzanne-Lenglen, a été interrompue par la pluie après 1h58 de jeu alors que le Français, malade vendredi soir, commençait à montrer quelques signes de fatigue.

Samedi, Goffin est très mal revenu dans la rencontre, perdant ses trois premiers jeux de service et concédant le set au Français (4-6). En panne de premières balles et face à un Monfils régulier et agressif, le Belge a une nouvelle fois perdu son service au début du 4e set (3-1). Volontaire et retrouvant peu à peu son niveau de jeu habituel, Goffin est revenu à 3-3 alors que Monfils montrait de plus en plus de signes de faiblesse.

Servant à 5-4 dans le 4e set, Goffin a sauvé quatre balles de match avant de revenir à 5-5. Il a ensuite pris la mise en jeu du Français avant de conclure le set sur un jeu blanc (7-5) après un thriller passionnant. La manche décisive a vu Gaël Monfils, quelque peu nonchalant, perdre ses deux premiers engagements (3-1). Concentré et beaucoup plus présent physiquement que le Français, le droitier de Rocourt a conclu le match après 3h58 de jeu. C'est la deuxième fois que Goffin s'impose en cinq sets durant cette quinzaine après sa victoire in extremis contre le Néerlandais Robin Haase au premier tour.

En huitièmes de finale, Goffin affrontera l'Italien Marco Cecchinato (ATP 72), tombeur 2-6, 7-6 (5), 6-3 et 6-1 de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 10). En 2017, le Liégeois avait quitté le tournoi au troisième tour sur l'ocre parisien, contraint à l'abandon après avoir trébuché dans la bâche du court Suzanne Lenglen.

Belga