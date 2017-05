David Goffin élimine Raonic et file en quarts

David Goffin s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis sur terre battue de Madrid, jeudi en Espagne. Le numéro un belge, 10e joueur mondial et 9e tête de série, s'est imposé 6-4, 6-2 en 1 heure et 14 minutes face au Canadien Milos Raonic, 6e mondial et 5e tête de série, en 8e de finale de cette épreuve ATP dotée de 5.439.350 euros.