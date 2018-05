David Goffin élimine le Français Corentin Moutet au 2e tour de Roland-Garros

En seizièmes de finale de ces Internationaux de France, le Liégeois de 27 ans sera opposé au vainqueur du duel entre le Slovaque Martin Klizan (ATP 117) et le Français Gaël Monfils (ATP 37/N.32). Tout avait plutôt mal commencé pour la tête de série N.8 qui s'est retrouvé mené 1-4 et 2-5, sans coup férir. Audacieux, le gaucher parisien jouait parfaitement sur le plan tactique (peu d'angles, balles hautes) et était récompensé de son audace. Goffin mit du temps à rentrer dans le match. A 3-5, il sauva même un balle de set. Ce fut le tournant du match. Dans la foulée, il réussissait son premier break (4-5), puis égalisait (5-5). Moutet ne supporta pas la pression. Il perdit les deux jeux suivants et la première manche (7-5) après 1h10 de jeu. Et la série n'était pas prête de s'arrêter. Tandis que Goffin élevait son niveau, le Français multipliait les fautes directes et les jeux défilaient. La deuxième manche était pliée en 29 minutes: 6-0. La belle aventure Moutet, invité pour la première fois à Roland-Garros, tourna au vinaigre. Totalement déconcentré, il était incapable d'offrir une réplique digne de ce nom. Après avoir perdu quinze (!) jeux d'affilée, il arrêta quand même cette série noire à 4-1 dans le 3e set. Ce fut son chant du cygne. (Belga)