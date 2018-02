David Goffin domine Balazs et la Belgique mène 2 à 0 face à la Hongrie

Le Liégeois a dominé le Hongrois de 29 ans qu'il n'avait rencontré qu'à une seule reprise dans sa carrière (à Umag, Croatie, l'an dernier sur terre battue avec une victoire en trois sets).

Breakant déjà son adversaire à 3-2, David Goffin filait vers le gain de la première manche 6-4 en 32 minutes. La différence de classement entre les deux joueurs se traduisait encore un peu plus sur la surface dure de la salle liégeoise, même si Balazs s'accrochait dans la deuxième manche ponctuée à 6-4 également.

Le troisième set voyait Goffin breaker son adversaire d'entrée. Balazs n'aura plus l'occasion d'inscrire de jeu tant et si bien que Goffin clôturait sur un 6-0 expédié.

En ouverture vendredi, Ruben Bemelmans (ATP 120) avait pris la mesure de Marton Fucsovics (ATP 63) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) et 6-3 pour placer la Belgique sur de bons rails.

La journée de samedi sera consacrée au double (à partir de 14h30), les deux derniers simples si nécessaire, dont le duel entre les deux numéros un Goffin et Fucsovics, étant prévus dimanche (à partir de 13h30). Les capitaines respectifs ont jusqu'à une heure avant la rencontre pour déterminer quel(s) joueur(s) sera aligné. Pour le double, les noms de Joris De Loore et Julien Cagnina avaient été couchés sur papier, mais il y a fort à parier que la traditionnelle paire Bemelmans/De Loore sera alignée face à Marton Fucsovics et Attila Balazs, prévus de façon plus certaine encore côté hongrois.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quarts de finale, du 6 au 8 avril, soit la Serbie, soit les Etats-Unis, qui s'affrontent ce week-end sur terre battue à Nis en Serbie.