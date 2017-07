David Goffin conserve sa 13e place mondiale au classement ATP

David Goffin, forfait pour Wimbledon après sa blessure à la cheville encourue à Roland Garros, reste certes numéro 13 mondial, mais Steve Darcis a perdu deux places. Le Liégeois pointe désormais au 61e rang mondial. Absent à Wimbledon lui aussi, Arthur De Greef, le troisième Belge dans la hiérarchie recule d'une place. Il est 116e. Ruben Bemelmans (124e) et Kimmer Coppejans (178e) conservent leur place alors que Joris De Loore perd deux places, mais reste dans le top 200 (199e).

Le Britannique Andy Murray conserve sa première place mondiale au moment d'entamer la défense de son titre à Wimbledon. Il devance l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Stan Wawrinka. Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à Eastbourne samedi, est 4e et le Suisse Roger Federer complète le top 5. Dans le top 40, seul le Français Gaël Monfils, finaliste à Eastbourne, progresse de deux places. Il est 14e faisant reculer le Tchèque Tomas Berdych et son compatriote Lucas Pouille d'une place.

Vainqueur du tournoi d'Antalya samedi, le Japonais Yuichi Sugita fait son entrée dans le top 50 avec un gain de 22 places pour figurer en 44e position.