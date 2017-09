David Goffin conserve sa 12e place au classement ATP

Steve Darcis a gagné une place et occupe la 76e position. Ruben Bemelmans, le 3e Belge du Top 100, occupe le 92e rang pour la seconde semaine consécutive.

Aucun changement n'est intervenu au sommet de la hiérarchie. L'Espagnol Rafael Nadal compte toujours près de 2000 points d'avance sur son grand rival le Suisse Roger Federer. Ils étaient tous deux engagés la semaine dernière dans la Laver Cup, un tournoi exhibition disputé à Prague qu'il ont remporté avec une sélection européenne face à une sélection du reste du monde.

Derrière Nadal et Federer, le Britannique Andy Murray, l'Allemand Alexander Zverev et le Croate Marin Cilic ont conservé leurs positions au rang 3, 4 et 5.

Le Bosnien Damir Dzumhur est un des bénéficiaires de la semaine. Sa victoire à Saint-Pétersbourg lui a permis de passer de la 55e à la 40e place. L'Allemand Peter Gojowczyk, vainqueur à Metz où il a joué les qualifications, a bondi de 29 places. Il occupe le 66e rang.