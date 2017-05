David Goffin conserve sa 10e place

Cette semaine, le N.1 belge est en action à Rome, où il est attendu lundi par le Brésilien Thomaz Bellucci (ATP 59) au premier tour.

Plusieurs changements ont eu lieu dans le top-dix. Derrière le trio de tête inchangé - Andy Murray premier devant Novak Djokovic et Stan Wawrinka - Nadal grimpe en quatrième position, en dépassant Roger Federer. Finaliste à Madrid, l'Autrichien Dominic Thiem gagne deux places et est septième. Marin Cilic (huitième) et Kei Nishikori (neuvième) perdent une place. Steve Darcis reste le N.2 belge, mais recule de la 43e à la 50e place. Ruben Bemelmans, demi-finaliste au Challenger de Séoul, grappille onze positions et est désormais 126e. Arthur De Greef (138e, +2), Kimmer Coppejans (164e, +12) et Joris De Loore (190e) figurent également dans le top-200.