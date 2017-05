Darcis file en quarts de finale à Istanbul

Darcis va tomber sur un gros morceau en quarts de finale: le Croate Marin Cilic, 8e mondial et tête de série N.2. Cilic a écarté au 2e tour le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 92) en deux sets 6-3, 6-2. Darcis, 33 ans, et Cilic, 28 ans, se sont croisés une fois dans le passé. C'était en 2009 à Indian Wells et le Croate l'avait emporté 6-7 (4/7), 6-2, 6-1.