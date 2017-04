Coupe Davis: la Belgique mène 2 à 0 en quarts de finale contre l'Italie

Le Liégeois, numéro 1 belge, s'est imposé 6-4, 6-3, 6-3 en 2 heures 8 minutes de jeu.

Plus tôt dans la journée, Steve Darcis (ATP 53) avait offert le premier point aux Belges en réussissant un nouvel exploit avec un succès en 4 sets - 6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 7-6 (7/4) - sur Paolo Lorenzi, 38e mondial, au bout de 3 heures et 20 minutes de jeu.

Samedi (15h00), Johan Van Herck, le capitaine de la sélection belge, devrait certainement aligner dans la double une paire qui donne satisfaction depuis leur association en Coupe Davis, composée de Ruben Bemelmans et Joris De Loore. Le Limbourgeois et le Brugeois ont été associés pour la première fois face aux Brésiliens Bruno Soares et Marcelo Melo en septembre dernier en barrage pour l'accession au Groupe mondial, avec à la clé une victoire face à deux joueurs du top 10 mondial en double. Bemelmans et De Loore avaient ensuite battu les Allemands Alexander et Mischa Zverev au 1er tour à Francfort.

Dimanche (à partir de 14h30) auront lieu les deux derniers simples.

Le vainqueur de Belgique/Italie affrontera en demi-finales (du 15 au 17 septembre) le vainqueur du quart de finale opposant l'Australie aux Etats-Unis. L'Australie mène 2-0 après les deux premiers simples à Brisbane.

Dans le cas d'une rencontre Belgique/Australie, celle-ci se déroulerait en Belgique.