Coupe Davis: La Belgique conserve sa troisième place mondiale

Privé de ses cadres, la formation de Johan Van Herck a subi la loi des Américains (4-0) ce week-end à Nashville. La Belgique, victorieuse de la Hongrie au premier tour, avait assuré sa place dans le groupe mondial l'année prochaine. La France, numéro 1 mondiale et tentante du trophée après sa victoire sur la Belgique en novembre à Lille, et l'Argentine conservent aussi leur rang dans cet ordre. La Croatie, 4e, a gagné une place au détriment de la Grande-Bretagne, 5e. Les Etats-Unis ont profité de leur accession au dernier carré de cette Coupe Davis pour grimper de quatre places et figurer en 6e position. Croates et Américains se retrouveront en demi-finales du 14 au 16 septembre. L'autre demi-finale opposera la France à l'Espagne, 7e mondiale, qui a aussi progressé de quatre places. La finale 2018 est prévue du 23 au 25 novembre.

Classement au 9 avril (entre parenthèses le classement précédent au 5 février):

1. (1) France 31662,5 points

2. (2) Argentine 19403,75

3. (3) BELGIQUE 18526,25

4. (5) Croatie 16592,5

5. (4) Grande-Bretagne 14916,25

6.(10) Etats-Unis 10411.88

7.(11) Espagne 9561,88

8. (6) Australie 7212,5

9. (7) Suisse 6487,5 10. (8) Serbie 6312,5