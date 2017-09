Coupe Davis: l'Australie s'impose en double et prend les commandes

L'Australie a pris les devants dans la demi-finale de Coupe Davis (1-2). John Peers et Jordan Thompson se sont facilement imposé 6-3, 6-4 et 6-0 devant Ruben Bemelmans et Arthur De Greef après 1 heure et 36 minutes de jeu, samedi. Les Belges devront remporter les deux simples de dimanche pour atteindre la finale.