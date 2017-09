Coupe Davis: Goffin et Darcis pour emmener la Belgique vers la finale

Une sélection logique dans le chef du capitaine de l'équipe nationale qui a confirmé des "joueurs qui méritaient tous d'être présent pour cette rencontre. Ils ont tous des points de repère sur la terre battue, une surface qui nous convient très bien pour affronter l'Australie, une autre nation qui aime cette compétition", a souligné Johan Van Herck.

L'inquiétude plane cependant sur la présence de David Goffin, éliminé en 8e de finale de l'US Open et touché au genou. Le Liégeois atterrira mercredi matin et effectuera les examens médicaux nécessaires afin de se soigner et d'être à 100% pour la rencontre. "Il a envie, la Coupe Davis est une de ses priorités et notre staff est capable de le retaper pour le 15 septembre", assure M. Van Herck.

Steve Darcis rejoindra ses partenaires de l'équipe nationale réunie à Sprimont en ce milieu de semaine. Il est physiquement prêt pour l'événement malgré un manque de rythme "mais Steve est un autre joueur lorsqu'il s'aligne en Coupe Davis et il sait qu'on attend ça de lui", assure le coach de l'équipe nationale qui pourra compter sur un Ruben Bemelmans également fit et un Joris De Loore quelque peu en délicatesse avec son genou gauche. Un duo qui devra être performant en double, lui qui a remporté ses trois dernières rencontres dans cette configuration.

Si certaines incertitudes planent sur l'équipe belge, l'adversaire australien est à peine mieux loti même si Johan Van Herck ne s'attend pas à de grandes surprises au moment où Lleyton Hewitt couchera les quatre noms australiens face aux Belges. Selon les médias australiens, cette sélection devrait être dévoilée mercredi matin heure australienne (mardi soir heure belge).

La Fédération belge de tennis espère que les tribunes seront remplies lors des trois jours de compétition. Le dimanche affiche déjà presque sold out alors qu'il reste quelques centaines de places à vendre vendredi et samedi.