Coupe Davis: Goffin, Darcis, Bemelmans et De Loore pour affronter l'Italie en quarts de finale

"Nous partons pour beaucoup comme favoris, mais comme équipe, nous avons beaucoup de respect pour les Italiens", a déclaré le capitaine Johan Van Herck. "L'Italie est une équipe homogène qui a déjà souvent livré de fortes prestations en Coupe Davis, encore dernièrement en Argentine. Ils ont aussi différentes options pour s'opposer à nous", a expliqué Van Herck à propos des adversaires des Belges, qui ont éliminé l'Argentine (sans del Potro), tenante du titre, 2-3 à Buenos Aires. Avec Paolo Lorenzi (ATP 37), Fabio Fognini (ATP 40) et Andreas Seppi (ATP 80), l'Italie compte trois joueurs dans le top-100 mondial.

Début février, la Belgique, pourtant privée de Goffin, avait brillamment éliminé l'Allemagne à Francfort (2-3). "La victoire en Allemagne nous a donné à tous beaucoup de confiance et de motivation que nous voulons encore renforcer et développer. Nous allons entamer la rencontre avec les mêmes valeurs et croire en nos chances de battre les Italiens. Avec l'appui de nos supporters de choc, nous avons un seul objectif: nous qualifier pour les demi-finales."

La rencontre se disputera au Spiroudôme de Charleroi, sur surface dure. Les deux équipes se sont déjà affrontées 8 fois en Coupe Davis. L'Italie mène 5-3. C'est cependant la Belgique qui a remporté la dernière confrontation, en 2000, à Venise. Il s'agissait alors d'un match comptant pour le premier tour du Groupe mondial. L'équipe belge était composée des frères Olivier et Christophe Rochus, Filip Dewulf et Tom Vanhoudt.