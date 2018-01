Coupe Davis: Goffin, Bemelmans, Cagnina et De Loore contre la Hongrie au 1er tour

Steve Darcis (ATP 88) est forfait pour blessure, tandis qu'Arthur De Greef (ATP 189) et Kimmer Coppejans (ATP 277) ont pris la décision "de ne pas accepter leur sélection", a précisé la Fédération.

"En 2018, une nouvelle année commence avec de nouvelles opportunités, en Coupe Davis aussi", a commenté le capitaine Johan Van Herck. "Nous continuerons à nous baser sur les mêmes valeurs : confiance en nos qualités, esprit d'équipe et grandes ambitions, mais avec respect pour l'adversaire."

La Belgique entame une nouvelle aventure après deux finales perdues en trois ans, contre la Grande-Bretagne en 2015 et la France en novembre dernier. "L'expérience que les joueurs et le staff ont acquise les dernières années doit nous aider à nous qualifier à nouveau pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Nous pouvons compter sur 4 joueurs motivés, et aussi sur Steve Darcis qui se mettra toute la semaine à la disposition de l'équipe. Enfin, nous comptons sur le soutien du public belge pour nous pousser vers la victoire à Liège."

La rencontre se jouera du 2 au 4 février au Country Hall de Liège.